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На территории Рязанской городской больницы №8 посажены декоративные кустарники на «Аллее сохраненных жизней»

18:13 / Общество
Автор фото: Лада Петрова | На территории Рязанской городской больницы №8 посажены декоративные кустарники на «Аллее сохраненных жизней»
Фото: Лада Петрова.

Возле часовни в честь иконы Млекопитательницы на территории медучреждения сегодня в 7-й раз собрались представители инициативной группы благотворительного фонда охраны женского здоровья «Мы вместе», медработники и психологи городской больницы №8 и мамы с детьми. После молебна выступили представители благотворительного фонда охраны женского здоровья «Мы вместе», министерства здравоохранения области и медучреждения.

Говорили о важности реализации проекта, в рамках которого по инициативе Центра защиты материнства и детства в 2010 году стала проводиться работа по формированию положительного отношения к многодетным семьям и деторождению.

Женщинам, решившимся на аборт, психологи больницы №8 помогают разбираться в сложившихся обстоятельствах и стараются помочь принять единственно правильное решение – сохранить ребенку жизнь.

Постепенно зародилась традиция: мамы вместе с родившимся ребенком, врачи и сотрудники благотворительного фонда «Мы – вместе» сажают декоративный кустарник на «Аллее сохраненных жизней». По данным психологического центра горбольницы №8, с 2010 по 2017 год удалось сохранить жизни 400 малышам. За текущий год – 51 малышу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 сентября 2017 года
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