На территории Рязанской городской больницы №8 посажены декоративные кустарники на «Аллее сохраненных жизней»

Возле часовни в честь иконы Млекопитательницы на территории медучреждения сегодня в 7-й раз собрались представители инициативной группы благотворительного фонда охраны женского здоровья «Мы вместе», медработники и психологи городской больницы №8 и мамы с детьми. После молебна выступили представители благотворительного фонда охраны женского здоровья «Мы вместе», министерства здравоохранения области и медучреждения.

Говорили о важности реализации проекта, в рамках которого по инициативе Центра защиты материнства и детства в 2010 году стала проводиться работа по формированию положительного отношения к многодетным семьям и деторождению.

Женщинам, решившимся на аборт, психологи больницы №8 помогают разбираться в сложившихся обстоятельствах и стараются помочь принять единственно правильное решение – сохранить ребенку жизнь.

Постепенно зародилась традиция: мамы вместе с родившимся ребенком, врачи и сотрудники благотворительного фонда «Мы – вместе» сажают декоративный кустарник на «Аллее сохраненных жизней». По данным психологического центра горбольницы №8, с 2010 по 2017 год удалось сохранить жизни 400 малышам. За текущий год – 51 малышу.