Художник Виктор Иванов подарил Рязани копию своей работы и назвал ее «новой нотой в собрании»

Торжественная передача полотна состоялась в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская», созданной в 2004 году самим живописцем. Она была приурочена к традиционной ежегодной выставке произведений народного художника СССР, действительного члена Российской академии художеств, лауреата Государственных премий Виктора Иванова. В экспозицию «Итоги лета» вошли его старые и совсем новые картины, написанные по итогам путешествий по Рязанской области и странам Европы.

Художник передал галерее в дар работу «На покосе. В шалаше», вариант которой можно увидеть в экспозиции Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге. На церемонии открытия Виктор Иванович поприветствовал коллег, друзей и близких, пришедших его поздравить, и отметил, что «На покосе. В шалаше» – картина, которая впишется в общую коллекцию галереи как часть его замысла о жизнеописании быта Рязанщины. По его словам, он стремился изображать настоящих русских людей и их жизнь во всей ее простой красоте, не упуская из вида и печальных сторон – так, одна из работ в галерее посвящена похоронам.

Необыкновенную работоспособность 93-летнего мастера и его подлинную любовь к рабочему человеку отметили и гости праздника. Министр культуры и туризма региона Виталий Попов отметил, что выставка «Итоги лета» не случайно открылась почти одновременно с празднованием 80-летия Рязанской области. «Вас любят и знают на нашей земле, Виктор Иванович, а сами вы сделали очень многое, чтобы влюбить в эти края тысячи людей», – подчеркнул Попов. Кроме того, живописца поздравили вице-президент Российской академии художеств Андрей Золотов и Александр Воробьев, глава администрации сельского поселения села Исады, где живет и работает Виктор Иванов.