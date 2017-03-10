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Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
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В Рязани завершился XI ежегодный Международный турнир имени М.Т. Калашникова по стрельбе из автомата (карабина)

09:00 / Спорт
Автор фото: Вячеслав Астафьев | В Рязани завершился XI ежегодный Международный турнир имени М.Т. Калашникова по стрельбе из автомата (карабина)
Фото: Вячеслав Астафьев.

Академия ФСИН России совместно с Федерацией практической стрельбы России провела XI ежегодный Международный турнир имени М.Т. Калашникова по стрельбе из автомата (карабина), включенный в ежегодный календарный план министерства спорта Российской Федерации и календарь соревнований Общероссийской спортивной общественной организации «Федерация практической стрельбы России».

В программе соревнований – классическое спортивное упражнение АК-4 по правилам военно-прикладных видов спорта «Стрельба из штатного или табельного оружия» и 11 упражнений по правилам Федерации практической стрельбы России.

В турнире участвовало более 20 команд из территориальных органов ФСИН России, образовательных организаций, ФСБ, ФСО, министерства обороны РФ, а также спортсмены Федерации практической стрельбы России.

Организаторы уверены, что проведение подобных состязаний позволит повысить компетентность сотрудников в области стрелковой подготовки, а также ввести в их служебную деятельность современные элементы практической стрельбы. Кроме того, турнир подобного уровня способствует повышению спортивного мастерства, воспитанию патриотизма и привитию любви к отечественному оружию.

В практической стрельбе было два класса – стандартный и открытый.

В стандартном классе командный зачет:

1 место – Академия ФСИН России

2 место – РВВДКУ 1

3 место – РВВДКУ 2.

В стандартном классе личный зачет:

1 место – Андрей Малышев (Академия ФСИН России)

2 место – Антон Гилев (Академия ФСИН России)

3 место – Анвар Тухватуллин (Академия ФСИН России).

В открытом классе командный зачет:

1 место – УФСИН России по г. Липецк

2 место – Отряд специального назначения «Гриф» г. Тула

3 место – отряд специального назначения «Росич» г. Рязань.

В личном классе личный зачет:

1 место – Дмитрий Захаров (Отряд специального назначения «Гриф» г. Тула)

2 место – Вадим Дорошенко (отряд специального назначения «Росич» г. Рязань)

3 место – Алексей Кокин (гражданский).

В упражнении АК-4 из 3-х положений – лежа, стоя, с колена – по 10 патронов за ограниченное время:

1 место – Антон Гилев (281 очко)

2 место – Андрей Малышев (280 очков)

3 место – Крутских Илья (277 очков).

«Дуэль»:

1 место – Андрей Малышев

2 место – Артем Графов

3 место – Антон Гилев.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
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