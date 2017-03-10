Юные воспитанники рязанского клуба «Десантное братство» дали клятву кадета

Торжества по традиции состоялись в музее истории воздушно-десантных войск. По мнению педагогов, для воспитанников единственного в стране инклюзивного военно-патриотического клуба «Десантное братство» произносить слова клятвы под сводами легендарного музея почетно и ответственно.

Клуб создан два года назад на базе 10-й рязанской школы, в которой обучаются дети с нарушениями в развитии речи. Это была инициатива директора школы Любови Губич и заместителя директора по воспитательной работе Светланы Антоновой. Педагоги пригласили в клуб ребят из других рязанских школ, будучи уверенными, что в совместных занятиях проблемы социализации детей с ограниченными возможностями здоровья будут решаться быстрее.

На занятиях ребята изучают историю России и Рязани, основы военного права, рукопашного боя, военной подготовки, стрелковой подготовки, строевой подготовки, медицины, топографической подготовки, основы безопасности жизнедеятельности, искусство общения и хореографию.

Дважды в год, в сентябре и в канун Дня защитника Отечества, пришедшие в клуб новички в торжественной обстановке дают клятву кадета. Организаторы торжеств всякий раз приглашают в гости к ребятам почетных гостей. В этот раз кадетов поздравили и напутствовали заместитель министра образования области Александр Кирьянов, специалист отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам ребенка в области Татьяна Кутакова, заместитель начальника управления Федеральной службы судебных приставов по области Валерий Раев, начальник управления специальной связи по Рязанской области Игорь Иванов, руководитель автономной некоммерческой организации «Навигатор будущего» Наталья Барышова, директор санаторно-оздоровительного центра «Колос» Юлия Воронкова.

Учредителем клуба является Рязанская региональная общественная организация «ИВПК «Десантное братство», в которую входят руководители и заместители руководителей ведомственных и военных учреждений Рязани. Руководитель организации – ветеран спецназа Геннадий Игнатов, руководитель клуба – действующий спецназовец Управления федеральной службы судебных приставов по Рязанской области Максим Крот. В числе постоянных шефов – Академия ФСИН России, Управление федеральной службы судебных приставов по Рязанской области, РВВДКУ имени генерала армии В.В.Маргелова.

Воспитанники клуба – постоянные гости на присяге и выпуске молодых офицеров в Академии и десантном училище, в гвардейском 137-м парашютно-десантном Рязанском ордена Красной Звезды полку. В санаторно-оздоровительном центре «Колос» проводятся выездные игры по проекту «Я – патриот».

Выпускники клуба уже обучаются в Академии ФСИН России и РВВДКУ имени генерала армии В.Ф.Маргелова, а также в Академии ФСБ России в Москве.