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Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
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Лучники разыграли кубок города Рязани

09:10 / Спорт
Лучники разыграли кубок города Рязани

С 29 сентября по 1 октября в спортивном зале школы № 50 прошли соревнования на Кубок города Рязани по стрельбе из лука. В числе организаторов – управление по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани и Рязанская региональная федерация стрельбы из лука и арбалета.

В соревнованиях приняли участие более 30 спортсменов-лучников. Участники соревновались на дистанции 18 метров в классическом и блочном луке.

В ходе упорной борьбы обладателями Кубка города Рязани стали:

Среди мужчин в классическом луке

1 место – Кулешов Илья (ДЮСШ Фаворит)

2 место – Помогалов Даниил (ДЮСШ Фаворит/РРВДКУ)

3 место – Цыдыпов Жамсаран (ДЮСШ Фаворит/РРВДКУ).

Среди женщин в классическом луке

1 место – Остапенко Екатерина (ДЮСШ Фаворит/РРВДКУ)

2 место – Ильина Марина (ДЮСШ Фаворит)

3 место – Крысина Маргарита (ДЮСШ Фаворит).

Среди мужчин в блочном луке

1 место – Харьков Андрей (ДЮСШ ЦСК)

2 место – Лупов Николай (ДЮСШ ЦСК)

3 место – Клеймёнов Роман (ДЮСШ ЦСК).

Среди женщин в блочном луке 

1 место – Власова Наталия (ДЮСШ ЦСК)

2 место – Иванова Александра (ДЮСШ ЦСК)

3 место – Нюхаева Анастасия (РГДДТ).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
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