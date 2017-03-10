Рязанцы встретили «Ночь в филармонии»

Музыкально-познавательный проект, организованный в филармонии 29 сентября, был посвящен Году экологии в России. 165 артистов, 15 концертных программ были объединены темой природы. В акции также приняли участие фотохудожники Рязани. Работы представителей фотоклубов «У истока» и «Стиль» не остались незамеченными и получили прекрасные отзывы посетителей.

В числе выступавших на концертных площадках – заслуженная артистка России Лариса Голикова, солистка филармонии Елена Браткова, квартет русских народных инструментов «Парафраз». В верхнем фойе филармонии выступал «Рязанский камерный хор» и проводился музыкальный лекторий. В левом фойе – звучали «Времена года» П.Чайковского в исполнении гостей филармонии, «Карнавал животных» Сенс-Санса, «Времена года» А.Вивальди в исполнении ансамбля «Солисты Рязани». Здесь же на фоне зажигательного песнопения фольклорного ансамбля «Дарница» можно было без отрыва от мира музыки ощутить себя настоящим художником. На площадке «Акварельная баркарола» любой желающий мог отобразить услышанные звуки на бумаге.

В течение всего вечера работало 12 интерактивных площадок. Каждое исполненное музыкальное произведение и даже танец напоминали: мир искусства неотделим от природы. Во время танцевального мастер-класса девушкам можно было научиться «плыть» как лебедушка, а юношам представить себя ясным соколом. Гости вечера смогли разгадать экокроссворд или на площадке «Колоратура сора» освоить мастерство изготовления бабочек из пластиковых бутылок. Огромный интерес был проявлен к площадке «Осенние гаммы» (желающие могли научиться составлять небольшие букеты из различных осенних цветов) и к площадке «Орнитологический ноктюрн», где предлагалось проверить свою «слуховую» осведомленность голосов птиц центральной полосы России. У посетителей также была возможность посмотреть редкие киноленты о природе: «Мещерская сторона» 1986 г.; «Времена года» Франция , 2015 г. ;«Константин Паустовский. Наедине с осенью» 1984.

На площадке «Эко Чтиво» была представлена очень интересная подборка нот музыкальных произведений различных авторов, посвященных природе, репродукции известных художников.

На каждой площадке независимо от возраста, можно было стать активным участником акции, название которых было созвучно с миром музыки: «Плодовая симфония», «Природное либретто». «Биосферная фуга». За участие в каждой из площадок, участники получали эко-листы. Обладателям наибольшего числа листов представлялась возможность вместе с директором филармонии Галиной Соколовой побывать в скрипичной мастерской Антона Чебана и узнать об особенностях тех или иных музыкальных инструментов.

Завершилась ночь в филармонии гала-концертом Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова.