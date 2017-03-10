5 пожарных расчетов ликвидировали возгорание в нежилом доме в Рязани

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 01.27 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре на улице Рыбацкой в Рязани. Горел нежилой деревянный дом. Люди во время пожара не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 5 пожарных автомобилей, 15 сотрудников Государственной противопожарной службы.