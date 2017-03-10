Нити Арена
02:13 МСК
Вторник
03 / 10 / 2017
Выпуск № 173 (5460)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
120

В гостинице в Рязани произошел пожар

11:00 / Происшествия

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 22.00 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о загорании фасада гостиницы, расположенной на Южном Промузле в Рязани. Огонь повредил вентилируемый фасад одной из внешних стен гостиницы. Люди не пострадали. Причину возгорания и ущерб устанавливают специалисты. На пожар выезжали 5 пожарных автомобилей, 15 сотрудников Государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

5 пожарных расчетов ликвидировали возгорание в нежилом доме в Рязани

В Рязани иномарка сбила ребенка

В ДТП в Рязанской области пострадал школьник

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:03
Андрей Макаров рассказал депутатам Рязанской облдумы о проекте будущего федерального бюджета
18:01
Рязанские школьники побывали на авиаремонтном заводе
18:00
За три дня по 4 улицам Рязани ликвидировали дорожные ямы
17:59
В Рязани подвели итоги межрегионального творческого конкурса «Мы книгу природы читаем – любим, творим, сберегаем!»
17:59
Рязанская область получит дополнительно свыше 7 миллиардов рублей
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы