В гостинице в Рязани произошел пожар

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 22.00 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о загорании фасада гостиницы, расположенной на Южном Промузле в Рязани. Огонь повредил вентилируемый фасад одной из внешних стен гостиницы. Люди не пострадали. Причину возгорания и ущерб устанавливают специалисты. На пожар выезжали 5 пожарных автомобилей, 15 сотрудников Государственной противопожарной службы.