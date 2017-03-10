Две организации Рязанской области не выплачивали сотрудникам зарплату

Возбуждены уголовные дела

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области, прокуроры провели проверку в двух организациях Скопинского района. В результате выяснилось, что у Скопинского силикатного завода, по состоянию на 8 сентября, имеется долг по зарплате перед сотрудниками. Работникам организации с июня по август этого года не выплачивали зарплату. Общая сумма задолженности составила 472 752 рубля.

На Скопинском комбинате строительных материалов долг по зарплате перед одним из работников предприятия составил 94 тысячи рублей. Ему не платили зарплату с марта по август этого года.

Межрайонная прокуратура направила материалы проверок в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании руководителей предприятий.

29 сентября в отношении директоров ООО «Скопинский силикатный завод» и ООО «Скопинский комбинат строительных материалов» возбуждены уголовные дела по ст. 145.1 ч. 2 УК РФ.