В Рязани фонтаны готовят к зиме

По информации сайта администрации областного центра, с сегодняшнего дня коммунальные службы Рязани приступили к консервации фонтанов на зиму. Работы планируется завершить до 20 октября. В настоящее время на территории областного центра действует восемь фонтанов – на площадях Ленина, Победы, Театральной, Московском шоссе, Лыбедском бульваре, в Кремлевском сквере.

Специалисты сольют воду из труб и чаш фонтанов, очистят их и промоют, откачают иловые отложения, демонтируют насосы и съемное оборудование, установят защитные кожухи.