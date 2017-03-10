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Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
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В Рязани фонтаны готовят к зиме

11:11 / Актуально

По информации сайта администрации областного центра, с сегодняшнего дня коммунальные службы Рязани приступили к консервации фонтанов на зиму. Работы планируется завершить до 20 октября. В настоящее время на территории областного центра действует восемь фонтанов – на площадях Ленина, Победы, Театральной, Московском шоссе, Лыбедском бульваре, в Кремлевском сквере.

Специалисты сольют воду из труб и чаш фонтанов, очистят их и промоют, откачают иловые отложения, демонтируют насосы и съемное оборудование, установят защитные кожухи.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
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