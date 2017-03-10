Почти во всех жилых домах Рязани дали отопление

Как сообщает сайт администрации областного центра, в настоящее время в Рязани к отоплению подключено 79 процентов многоквартирных домов и около 97 процентов муниципальных объектов социальной сферы, находящихся в зоне обслуживания Ново-Рязанской и Дягилевской ТЭЦ, котельных МУП «РМПТС» и ведомственных котельных.

Работы по заполнению централизованной системы теплоснабжения муниципальных объектов социальной инфраструктуры и жилого фонда областного центра проводятся в рабочем режиме. Уже завтра они будут завершены.