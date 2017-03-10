Два пожарных расчета тушили баню в Рязанской области

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в субботу, 30 сентября, в 22.41 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в селе Фатьяновка Спасского района. Огонь уничтожил деревянную баню, люди не пострадали. Причину возгорания и ущерб устанавливают специалисты. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 6 сотрудников Государственной противопожарной службы.