Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в субботу, 30 сентября, в 22.41 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в селе Фатьяновка Спасского района. Огонь уничтожил деревянную баню, люди не пострадали. Причину возгорания и ущерб устанавливают специалисты. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 6 сотрудников Государственной противопожарной службы.
Два пожарных расчета тушили баню в Рязанской области
11:16 02.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
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