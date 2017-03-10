Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сообщение о возгорании в микрорайоне Октябрьский в Скопине поступило на пульт дежурного «01» в субботу в 01.00. Сгорел деревянный сарай. Люди не пострадали. Общая площадь пожара составила 75 кв. м. В Настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания и ущерб. На пожар выезжали 4 пожарных автомобиля, 9 сотрудников Государственной противопожарной службы.
В Скопине Рязанской области сгорел сарай
11:17 02.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
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