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Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
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В Рязанской области стартовала акция «Читаем с почтой»

11:27 / Общество
Акция проходит во всех отделениях почтовой связи региона с 1 октября по 30 ноября, она направлена на поддержку периодической печати
В Рязанской области стартовала акция «Читаем с почтой»

При покупке газетно-журнальной продукции на сумму более 100 рублей клиент получит в подарок сборник кроссвордов, при покупке на сумму более 500 рублей – книгу на выбор из имеющихся в призовом фонде отделения Почты России.

Целью акции – не только поддержка розничных продаж, но и обеспечение доступа людей к качественной литературе по всей стране, включая самые отдаленные территории, а также популяризация чтения. Многие почтовые отделения расположены там, где нет газетных киосков и книжных магазинов.

Почта России впервые провела акцию «Читаем с Почтой» в 2016 году. Акция была активно поддержана издательским сообществом и нашла положительный отклик среди клиентов Почты России.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
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