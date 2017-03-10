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Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
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Рязанец в своей квартире организовал наркопритон

11:30 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, 36-летний мужчина в своей квартире на одной из улиц Московского района Рязани организовал притон для потребления наркотиков синтетического происхождения. Когда полицейские вместе с бойцами спецназа «Гром» нагрянули в «нехорошую» квартирку, там вместе с хозяином находилось восемь человек, из них четыре женщины. Стражи правопорядка изъяли использованные шприцы и другие предметы, применяющиеся при потреблении наркотиков.

Медицинское освидетельствование показало, что все задержанные находились под воздействием запрещенных веществ. Теперь их ждет административная ответственность за немедицинское потребление наркотиков.

В отношении хозяина наркопритона возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
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