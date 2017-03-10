Рязанец в своей квартире организовал наркопритон

Как сообщает сайт УМВД России по области, 36-летний мужчина в своей квартире на одной из улиц Московского района Рязани организовал притон для потребления наркотиков синтетического происхождения. Когда полицейские вместе с бойцами спецназа «Гром» нагрянули в «нехорошую» квартирку, там вместе с хозяином находилось восемь человек, из них четыре женщины. Стражи правопорядка изъяли использованные шприцы и другие предметы, применяющиеся при потреблении наркотиков.

Медицинское освидетельствование показало, что все задержанные находились под воздействием запрещенных веществ. Теперь их ждет административная ответственность за немедицинское потребление наркотиков.

В отношении хозяина наркопритона возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.