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Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
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Рязанский областной театр драмы отметил 230-летие

11:47 / Культура
Автор фото: Дмитрий Осинин | Рязанский областной театр драмы отметил 230-летие
Фото: Дмитрий Осинин.

Юбилейный вечер прошёл в театре в пятницу, 29 сентября. Труппу театра поздравил губернатор Николай Любимов. Глава региона высоко оценил потенциал и профессионализм артистов театра-юбиляра, многим из них он вручил Почётные грамоты и благодарности.

Как сообщает портал Вездекультура, подарки и поздравления приготовили и коллеги. Первыми «драму» поздравили солисты и балет современного «оперного дома» — рязанского музыкального театра, презентовав красивый номер. Театр на Соборной устроил коллегам праздничный разгул, колоритно пустившись в пляс и ещё раз подтвердив: чтобы быть актёрами, нужно быть ещё и танцорами, певцами и акробатами. ТЮЗ пожелал артистам и их поклонникам радости. Руководство театра кукол преподнесло в дар театру коробку с 230 карандашами, развеселив зал историей обмена шуточными юбилейными подарками. Такой обмен уже стал доброй традицией. Театралы получали в подарок и 200 варёных яиц, и 225 яблок, и 25 литров сидра, и другие продукты. А самым весомым в буквальном смысле подарком театру драмы стал огромный термопот от международной ассоциации деятелей кукольных театров UNIMA.

Гости юбилейного вечера узнали об истории театра, стали свидетелями необычайных веселых историй, а на«десерт» вечера были поданы «капустные» номера. В завершение праздника к зрителям на сцену вышла вся труппа театра, принимавшая участие в программе юбилейного вечера.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
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