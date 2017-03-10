В Рязанской области в сентябре ряд организаций погасили задолженность по зарплате на общую сумму 3,6 миллиона рублей

Как сообщает сайт прокуратуры Рязанской области, уголовное дело по невыплате заработной платы сотрудникам было возбуждено в отношении директора Скопинского завода горно-шахтного оборудования. Во второй половине сентября организация погасила задолженность на сумму более 900 тысяч рублей.

Долг перед сотрудниками на общую сумму более 500 тысяч рублей погасили руководители Елатомского маслосырзавода. По постановлению прокуратуры директор предприятия привлечен к административной ответственности за нарушение сроков выплаты зарплаты.

Кроме того, снижена задолженность по заработной плате в ООО «Охранное агентство «СКАД», ООО «Скопинский силикатный завод», ООО ТПК «Синергия», ООО «Электронные вакуумные приборы».