В Рязани нарушитель налогового законодательства, боясь ареста имущества, оформил его на родственников

Сделки признаны недействительными

Как сообщает сайт прокуратуры Рязанской области, мужчина знал, что в отношении него проходит проверка с последующим возбуждением уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов. Он также понимал, что его имущество, возможно, арестуют и обратят в собственность государства, чтобы возместить вред, причиненный его преступлением. Поэтому в ноябре прошлого года он подарил принадлежащие ему автомобили «FORD FOCUS» и «MERCEDES BENZ GL 350» своей дочери, а принадлежащие ему 3 грузовых автомобиля и полуприцепы к ним передал в собственность супруги, заключив с ней договор о разделе совместно нажитого имущества. Общая стоимость отчужденного имущества составила 19 миллионов 801 тысячу рублей.

Заместителем прокурора области был предъявлен гражданский иск к нарушителю о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Было возбуждено ходатайство перед судом о наложении ареста на имущество гражданина (на транспортные средства). Однако, постановлением Московского районного суда Рязани в удовлетворении ходатайства было отказано, поскольку транспортные средства находились в собственности других лиц.

Заместитель прокурора области обратился в Московский районный суд Рязани с исками к нарушителю, его жене и дочери о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности. Требования были удовлетворены.

Решение суда не вступило в законную силу.