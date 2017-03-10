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Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
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В Рязани проходит месячник борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

12:08 / Здоровье
В областном госпитале для ветеранов войн состоялась акция, приуроченная к Всемирному дню сердца и борьбы с инсультом
Автор фото: Лада Петрова | В Рязани проходит месячник борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Фото: Лада Петрова.

Участники акции проходили экспресс-обследование по определению уровня глюкозы в крови и показателям артериального давления. Желающие получили консультации узких специалистов.

Медперсонал, общаясь с посетителями, отмечал необходимость быть внимательными к показателям глюкозы и артериального давления. Повышенное артериальное давление является одной из основных причин внезапного инсульта или инфаркта. Людям, предрасположенным к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, необходимо перейти на здоровое питание, снизить употребление соли, повысить уровень физической активности. Контроль уровня сахара в крови позволяет минимизировать риск развития инфарктов, инсультов.

По словам заместителя главного врача по поликлиническому разделу работы областного госпиталя для ветеранов войн Елены Максимцевой, помимо сегодняшней акции, в рамках месячника планируется провести цикл лекций с пациентами стационарных отделений госпиталя. Лекции затронут вопросы метода контроля за своим здоровьем, факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и другие.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
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