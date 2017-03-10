На есенинском празднике в Рязанской области гостям подарили «революционную» выставку книг и джазовый концерт

Всероссийский есенинский праздник поэзии «Земля моя, златая!» в селе Константиново

Рыбновского района был приурочен к празднованию 122-летия со дня рождения С. А. Есенина. Организаторы подготовили несколько встреч различного формата – экскурсии, концерты фольклорных и эстрадных коллективов на «есенинскую» тематику, выступления поэтов Рязанской области, игры и забавы.

Одним из центральных событий праздника стала выставка из фондов музея «Революционный вихрь», которую демонстрировали в доме священника Смирнова. Посетители смогли увидеть редчайшие издания стихотворений и поэм Есенина, вышедшие после 1918 года. Параллельно с этим туристы проходили по дому Л. И. Кашиной с театрализованными экскурсиями, знакомились с творениями современных поэтов Рязанщины и гуляли по «Константиновскому базару», где приобретали изделия народных промыслов, подарочные книги и местные угощения. Гости с детьми оценили игровую зону с развлечениями конца XIX века и живой фольклорной музыкой.

За музыкальную часть торжества отвечали несколько региональных коллективов, известных своей любовью к творчеству Сергея Есенина. На разных площадках выступили джазовая группа «Feelin’s», песенно-инструментальный ансамбль «Радуница» и Государственный академический рязанский русский народный хор им. Е. Попова – он открыл церемонию на главной сцене. Во время этого действа получили свои награды победители всероссийского поэтического конкурса, который носит имя рязанского поэта.

К участникам и гостям праздника обратился губернатор региона Николай Любимов. Перед началом церемонии он осмотрел все площадки и возложил цветы к памятнику поэта. «Все, кто бы ни приезжал на родину Есенина, говорят – только в этих живописных краях мог вырасти такой великий талант!», – отметил Николай Викторович. Он также поблагодарил коллектив музея-заповедника С. А. Есенина за сохранение культурного наследия и призвал всех беречь «исторический облик есенинской Руси». При этом, по мнению губернатора, необходимо работать над тем, чтобы в Константинове появилась развитая инфраструктура, позволяющая людям гостить в уникальной местности по несколько дней, но развитие туризма не должно вредить природе. В финале своего выступления Николай Любимов прочел отрывок из стихотворения Есенина.