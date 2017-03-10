Как сообщает сайт администрации областного центра, пятилетняя Анна Панфилова завоевала «серебро» регионального турнира по художественной гимнастике «Emeraldcup», который прошел в Нижегородской области. Девочка – воспитанница рязанской спортшколы «Антей».
Пятилетняя рязанка завоевала «серебро» на турнире по художественной гимнастике
12:27 02.10.2017 / Спорт
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
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