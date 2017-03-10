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Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
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Пятилетняя рязанка завоевала «серебро» на турнире по художественной гимнастике

12:27 / Спорт

Как сообщает сайт администрации областного центра, пятилетняя Анна Панфилова завоевала «серебро» регионального турнира по художественной гимнастике «Emeraldcup», который прошел в Нижегородской области. Девочка – воспитанница рязанской спортшколы «Антей».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
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