Всероссийский День ходьбы в Рязанской области прошел в формате исторического спортивно-интерактивного квеста

Участниками игры 30 сентября в Соборном парке Рязани стали около 300 детей и взрослых

Всероссийский День ходьбы проводится в рамках Программы Олимпийского комитета России «Олимпийская страна» и является частью Международного дня ходьбы, который проходит при поддержке Международной ассоциации спорта для всех (ТАФИСА). Его цель – популяризация ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, идеального для поддержания здоровья и физической формы, которым могут заниматься люди в любом возрасте.

В этом году Рязанская область празднует свое 80-летие, поэтому организаторы – региональное министерство физической культуры и спорта при поддержке Туристского информационного центра Рязанской области – решили провести Всероссийский День ходьбы в формате исторического спортивно-интерактивного квеста и посвятить его этой знаменательной дате.

Торжественный старт игре дала глава минспорта области Татьяна Пыжонкова. Она отметила, что регион поддерживает данное событие уже в третий раз. «Желаю вам отличного настроения, новых успехов, новых знаний, не забывайте историю родного края и занимайтесь спортом!», – напутствовала участников Татьяна Евгеньевна. Глава ведомства вручила знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» школьникам и пожелала участникам преодолеть маршрут с хорошим настроением, удовольствием и пользой.

Участники спортивной игры должны были преодолеть маршрут, остановившись в каждой его точке, прослушать информацию об историческом объекте в приложении гида-путеводителя izi.TRAVEL и правильно ответить на вопросы.

По результатам квеста участникам были вручены памятные подарки министерства физической культуры и спорта области. Кроме того, самые активные выкладывали на своих страницах в социальной сети «ВКонтакте» фотографии, лучшие авторы фотографий получили памятные подарки от организаторов.

Источник: сайт minsport.ryazangov.ru

Фото Александра Кащеева