Жительницу Рязанской области наказали за ненадлежащее воспитание детей

Как сообщает сайт прокуратуры области, мировой судья рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Ряжского района. Женщину обвиняют в ненадлежащем воспитании детей.

Установлено, что женщина, проживая вместе со своими малолетними детьми, не заботилась об их содержании и воспитании, вела асоциальный образ жизни. Горе-родительница не обеспечивала детей полноценным питанием, побывав в доме, специалисты не обнаружили в нормальном количестве необходимых детям продуктов питания, зато было грязно. Кроме того, в доме отсутствовало газоснабжение (в зимний период жилое помещение не отапливалось по несколько дней). Детям впоследствии были выставлены различные диагнозы по состоянию здоровья. Женщина неоднократно оставляла малышей без присмотра.

Когда рассматривалось уголовное дело, обвиняемая встала на путь исправления: она прошла курс лечения от алкоголизма, трудоустроилась, приобрела на средства материнского капитала дом, выполняла добросовестно все плановые предписания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде обязательных работ сроком на 120 часов.