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Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
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В Рязани стартует осенний месячник по благоустройству и санитарной очистке

13:08 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, с завтрашнего дня в Рязани стартует осенний месячник по благоустройству и санитарной очистке территории. Планируется провести уборку и благоустройство улиц, дворовых территорий, парков, скверов и других городских территорий, ликвидировать несанкционированные свалки, спилить сухие деревья, вывезти крупногабаритный мусор. Кроме того, в рамках месячника специалисты законсервируют на зиму фонтаны и приведут в порядок памятники.

Планируется, что 7, 14 и 21 октября пройдут общегородские субботники.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
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