Как сообщает сайт администрации областного центра, с завтрашнего дня в Рязани стартует осенний месячник по благоустройству и санитарной очистке территории. Планируется провести уборку и благоустройство улиц, дворовых территорий, парков, скверов и других городских территорий, ликвидировать несанкционированные свалки, спилить сухие деревья, вывезти крупногабаритный мусор. Кроме того, в рамках месячника специалисты законсервируют на зиму фонтаны и приведут в порядок памятники.

Планируется, что 7, 14 и 21 октября пройдут общегородские субботники.