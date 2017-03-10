Воспитанники спортшколы «Планета спорта» Рязанской области завоевали 1 место на чемпионате мира среди юношей и девушек по роллерному и кроссовому полиатлону

Завершились состязания чемпионата мира среди юношей и девушек, юниоров, ветеранов и Кубка мира по роллерному и кроссовому полиатлону. Они проходили с 27 по 29 сентября в Сасово Рязанской области. По итогам трех дней в чемпионате мира среди юношей и девушек 1 место завоевала команда спортшколы «Планета спорта» (Сасово, Рязанская область), на втором – воспитанники спортшколы № 1 города Тутаев Ярославской области, на третьем – спортшкола «Экран» (Санкт-Петербург).

В чемпионате мира среди юниоров на 1 месте спортшкола «Экран» -1 (Санкт-Петербург), на 2-м их земляки из спортшколы «Экран» -2, на 3 – УГНТУ из Уфы.

Победителями Кубка мира стали спортсмены «Планеты спорта» (Сасово, Рязанская область). На втором месте ИГЭУ- спортшкола № 3, (Иваново, Ивановская область), на третьем – СЛУ ГА, (Сасово, Рязанская область).

В чемпионате мира среди ветеранов «золото» у КЛЛС (Орел), «серебро» у спортсменов из ДЮСШ «Электрон» (Дятьково, Брянская область). На третьем месте СК «Спартак» (город Тумайзы, Республика Башкортостан).