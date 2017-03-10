ФК «Рязань» обыграл красногорский «Зоркий» со счетом 3:0

Команда именитого Сергея Юрана в Рязань приехала с багажом в пять победных матчей. У ФК «Рязань», напротив, дела шли не лучшим образом: три тура – три поражения, сообщает пресс-служба рязанского клуба.

Уже в начале матча рязанцы начали нагнетать обстановку на половине соперника. Олег Елисеев справа подавал в штрафную, где опасно открывался Владислав Мещеряков, но защитник помешал ему нанести удар угловой. Но на пятой минуте Мещеряков своего добился. После подачи с угла поля Владислав головой переправил мяч в сетку. В середине первого тайма и красногорские футболисты дважды атаковали наши ворота, Но наш голкипер справился с этим отлично. А когда уже трибуны ждали свистка на перерыв, рязанцы порадовали болельщиков голом «в раздевалку». Из пределов штрафной Никита Коляев отправил мяч мимо Михаила Комарова – 2:0.

После перерыва гости попытались было перехватить инициативу на поле. Но их действиям не хватило остроты. Рязанцы же работали на результат. И на 55-й минуте Мартун Абовян после подачи с правого фланга головой отправил третий мяч в сетку ворот «Зоркого».

На 78-й минуте красногорские футболисты получили хорошую возможность сделать «come back»: Владислав Лабзин, получив вторую желтую карточку в матче, покинул поле. Но, даже играя в большинстве, соперник не смог остановить напор ФК «Рязань». Наша команда одержала победу.

ФК «Рязань» следующий матч проведет 7 октября в Раменском против местного «Сатурна», с которым сейчас и делит пятое – шестое места в турнирной таблице.

Фото Александра Кащеева