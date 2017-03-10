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Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
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Рязанцы выиграли главный приз юношеского межрегионального баскетбольного турнира на призы Пановых

13:22 / Спорт
Рязанцы выиграли главный приз юношеского межрегионального баскетбольного турнира на призы Пановых

Как сообщает пресс-служба клуба, матчи межрегионального турнира по баскетболу среди юношей 2003-2004 годов рождения на призы заслуженного тренера России Юрия Панова и заслуженного мастера спорта Сергея Панова прошли с 29 сентября по 1 октября в спортивном зале спортшколы «Единство». В турнире приняли участие пять команд из Ярославля, Тулы, Тамбова, Нижнего Новгорода и рязанской спортшколы «Единство» (тренер Сергей Фёдоров). Участники сыграли между собой по круговой системе.

Рязанцы выиграли все четыре матча турнира: у команды Тамбова со счётом 80:20, у коллектива Нижнего Новгорода – 64:51, у дружин Ярославля – 66:49 и Тулы – 83:58, став победителями турнира.

Второе место заняли туляки, третье – ярославцы.

Лучшими игроками турнира были признаны Алексей Ковердяев (Рязань, СДЮСШОР «Единство») и Степан Бунин (Тула, ДЮСШ «Игровые виды спорта»).

Фото Александра Кащеева

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
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