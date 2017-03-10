Пресс-конференция губернатора Рязанской области Николая Любимова проходит в правительстве региона

Это первая большая встреча Николая Любимова с представителями рязанских СМИ после его избрания на пост губернатора. В пресс-конференции принимают участие редакторы и корреспонденты газет, информационных агентств, тележурналисты. Всего на пресс-конференцию аккредитовались более двух десятков СМИ.

Заданные Николаю Любимову вопросы касались реструктуризации госдолга области, сохранения экологии при строительстве второго потока Северного обхода Рязани, кадровых перестановок в правительстве региона и других актуальных тем.