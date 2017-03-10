Нити Арена
02:12 МСК
Вторник
03 / 10 / 2017
Выпуск № 173 (5460)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
156

Пресс-конференция губернатора Рязанской области Николая Любимова проходит в правительстве региона

13:59 / Власть
Автор фото: Дмитрий Осинин | Пресс-конференция губернатора Рязанской области Николая Любимова проходит в правительстве региона
Фото: Дмитрий Осинин.

Это первая большая встреча Николая Любимова с представителями рязанских СМИ после его избрания на пост губернатора. В пресс-конференции принимают участие редакторы и корреспонденты газет, информационных агентств, тележурналисты. Всего на пресс-конференцию аккредитовались более двух десятков СМИ.

Заданные Николаю Любимову вопросы касались реструктуризации госдолга области, сохранения экологии при строительстве второго потока Северного обхода Рязани, кадровых перестановок в правительстве региона и других актуальных тем.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов поздравил пенсионеров и ветеранов с Международным днем пожилых людей

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил ветеранов, представителей старшего поколения с Международным днем пожилых людей

Губернатор Николай Любимов поздравил жителей Рязанской области с Международным днем пожилых людей

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:03
Андрей Макаров рассказал депутатам Рязанской облдумы о проекте будущего федерального бюджета
18:01
Рязанские школьники побывали на авиаремонтном заводе
18:00
За три дня по 4 улицам Рязани ликвидировали дорожные ямы
17:59
В Рязани подвели итоги межрегионального творческого конкурса «Мы книгу природы читаем – любим, творим, сберегаем!»
17:59
Рязанская область получит дополнительно свыше 7 миллиардов рублей
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы