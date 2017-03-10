В Рязанском Дворце молодежи состоялся концерт памяти Ивана Петровича Павлова

Инициатива проведения благотворительного концерта принадлежит директору музея-заповедника Наталье Загриной и поддержана председателем клуба друзей музея Андреем Кашаевым. Собранные средства пойдут на сооружение памятника нашему земляку.

«Кипит сирень у Павлова в саду». Так называется песня в исполнении членов регионального отделения Союза литераторов России Людмилы Васютиной и Валентины Липиной. Она и стала лейтмотивом концерта. В поддержку идеи Натальи Загриной выступили заслуженный работник культуры Владимир Блохин, известная рязанская певица Мария Видяпина, цыганский ансамбль «Гиля ромен», детские танцевальные коллективы Дворца молодежи, солистка Лидия Жулай, поэтесса Веста Медведева и другие.

Весь вечер со сцены звучали стихи и песни. Рядом с исполнителями был Иван Петрович Павлов. Его фотографии – пример непреходящей любви к рязанскому краю, дому, где он жил, и благодарность потомкам, на долгие годы сохранившим о нем память.