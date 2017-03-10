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Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
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Есенинский пробег собрал легкоатлетов из Рязани, Владимира, Мичуринска, Твери, Калуги и Москвы

14:38 / Спорт
Автор фото: Светлана Максимова | Есенинский пробег собрал легкоатлетов из Рязани, Владимира, Мичуринска, Твери, Калуги и Москвы
Фото: Светлана Максимова.

В минувшее воскресенье в Рыбном прошел Чемпионат и первенство Рязанской области по полумарафону, XXXVII Всероссийский легкоатлетический пробег, посвященный 122-й годовщине со дня рождения С.А. Есенина. Пробежать дистанцию в 21 километр 97 метров приехали 164 легкоатлета из Рязани и области, Владимира, Мичуринска, Твери, Калуги, Москвы и Московской области.

Участников Есенинского пробега приветствовали исполняющая обязанности министра физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова, заместитель главы администрации Рыбновского района Надежда Анисимова, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Юрий Колдин.

Впервые в этом году на пробеге работали пейсмейкеры – темп на различный результат задавали представители клуба любителей бега «Рязань». Поддержку участникам обеспечивали представители клуба «Фит-элит». На трассе работали волонтеры-фотографы.

Победителями полумарафона в абсолютном зачете стали Татьяна Сычева (1 час 22 минуты 58 секунд) и Андрей Клинов (1 час 10 минут 21 секунда).

После финиша участников ждала вкусная гречневая каша, горячий чай и праздничный концерт.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
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