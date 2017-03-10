Рязанский салон исторического танца исполнил 37 номеров на балу в День пожилого человека

Осенняя встреча учеников салона «Возрождение» была посвящена в первую очередь именинникам. В начале бала зрители и сами танцоры дружно чествовали десятерых участников движения, которым в этом году исполнилось 60, 65 и 70 лет. Ведущие рассказали о жизненных и творческих достижениях каждого из них, а затем началась танцевальная программа.

Изучать исторические танцы в салон «Возрождение» приходят в основном люди пенсионного возраста. В течение бала танцоры исполнили 37 номеров, среди которых уникальные танцы, поставленные хореографом салона Виктором Первушиным – «Болеро» и «Кумпарсита». Подвижная программа перемежалась выступлениями участников: люди поздравляли друг друга с Днем пожилого человека, читали стихотворения и пели песни. Отдельным подарком для всех и в особенности для именинников стало выступление ансамбля цыганского танца «Рада», участницы которого начали свой творческий путь в «Возрождении». Женщины исполнили «Заздравную» и другие зажигательные номера. Торжество продолжилось чествованием основателя салона Виктора Первушина, который отметит свое 81-летие в октябре, и вручением подарков. Для именинников приготовили фотоальбомы, на которых расписались на память все ученики «Возрождения».

Салон исторического танца «Возрождение» работает с 2008 года. Ученики активно участвуют в балах, которые проходят в Рязанской и других областях, а также организуют собственные творческие встречи. Стать частью команды «Возрождения» могут все желающие, но приветствуется наличие пары и минимальный танцевальный опыт. Узнать о салоне больше можно в группе ВКонтакте.