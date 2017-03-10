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Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
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За неделю пожарные подразделения Рязанской области ликвидировали 13 пожаров

14:54 / Общество

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, за неделю в пожарах в регионе было уничтожено и повреждено 17 строений и 4 единицы техники. Огнеборцы спасли 8 человек.

25 сентября во время тушения пожара в жилом доме на улице Новоселов в Рязани пожарные спасли 5 человек. На пожаре пострадал мужчина 1940 года рождения. С ожогом кисти левой руки его доставили в областную клиническую больницу.

Трех человек спасли огнеборцы из пожара, который произошел 27 сентября на улице Павлова в рабочем поселке Старожилово. Там горели хозяйственные постройки.

25 сентября во время пожара в жилом доме на улице Колоскова в селе Мшанка Скопинского района погиб хозяин дома 1940 года рождения.

На пожаре, который произошел 26 сентября в жилом доме на улице Кирова в рабочем поселке Лашма Касимовского района, погиб человек. Его личность сейчас устанавливают.

28 сентября во время пожара в жилом доме на проспекте Смирягина в городе Новомичуринск Пронского района погибла женщина 1936 года рождения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
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