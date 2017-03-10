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Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
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51 нарушение в сфере содержания жилья и предоставления коммунальных услуг выявили специалисты госжилинспекции на минувшей неделе в Рязанской области

14:59 / Общество

Как сообщает сайт правительства области, с 25 по 29 сентября специалисты государственной инспекции жилищного и строительного надзора области провели 57 проверок в отношении управляющих компаний и ТСЖ. Они выявили 51 нарушение в сфере содержания жилья и предоставления коммунальных услуг. Нарушителям выдали соответствующие предписания для устранения недочетов.

Рабочие группы проверили ход капитального ремонта в пяти многоквартирных домах. По выявленным нарушениям Фонду капитального ремонта многоквартирных домов области выданы предписания.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
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