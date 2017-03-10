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Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
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Рязанская теннисистка завоевала «серебро» Чемпионата России

15:04 / Спорт

Как сообщает сайт регионального министерства физкультуры и спорта, рязанская теннисистка Анастасия Гасанова завоевала «серебро» Чемпионата России. Чемпионат России по теннису среди мужчин и женщин проходил в Казани с 23 сентября по 1 октября. В состязаниях приняли участие спортсмены рязанской Академии тенниса имени Н.Н. Озерова. Наибольшего успеха добилась победительница летнего командного юниорского Кубка Европы, мастер спорта России Анастасия Гасанова. Она завоевала «серебро» в одиночном разряде. В четвертьфинале Гасанова одержала победу над москвичкой Ольгой Дорошиной – 6:4, 6:4, а в полуфинале выиграла у безоговорочного фаворита турнира Полины Моновой из Уфы – 7:5, 6:4. В финале Анастасия Гасанова потерпела поражение от москвички Анастасии Фроловой - 3:6, 4:6.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
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