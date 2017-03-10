Рязанская теннисистка завоевала «серебро» Чемпионата России

Как сообщает сайт регионального министерства физкультуры и спорта, рязанская теннисистка Анастасия Гасанова завоевала «серебро» Чемпионата России. Чемпионат России по теннису среди мужчин и женщин проходил в Казани с 23 сентября по 1 октября. В состязаниях приняли участие спортсмены рязанской Академии тенниса имени Н.Н. Озерова. Наибольшего успеха добилась победительница летнего командного юниорского Кубка Европы, мастер спорта России Анастасия Гасанова. Она завоевала «серебро» в одиночном разряде. В четвертьфинале Гасанова одержала победу над москвичкой Ольгой Дорошиной – 6:4, 6:4, а в полуфинале выиграла у безоговорочного фаворита турнира Полины Моновой из Уфы – 7:5, 6:4. В финале Анастасия Гасанова потерпела поражение от москвички Анастасии Фроловой - 3:6, 4:6.