В Рязанской области легковушка вылетела в кювет

Водитель погиб

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло в субботу, 30 сентября, в 13.20 в Касимовском районе на 182 км дороги «Ряжск - Касимов - Нижний Новгород». Здесь 42-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21053» не справился с управлением, в результате легковушка вылетела в кювет и перевернулась. Водитель скончался на месте ДТП. 27-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован.

Сотрудники полиции выяснили, что в августе прошлого года этого водителя лишали прав и подвергали административному аресту по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). В настоящее время специалисты определяют, был ли погибший пьян в момент совершения ДТП.