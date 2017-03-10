Нити Арена
19:01 МСК
Вторник
03 / 10 / 2017
Выпуск № 173 (5460)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
158

В Рязанской области легковушка вылетела в кювет

15:13 / Происшествия
Водитель погиб

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло в субботу, 30 сентября, в 13.20 в Касимовском районе на 182 км дороги «Ряжск - Касимов - Нижний Новгород». Здесь 42-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21053» не справился с управлением, в результате легковушка вылетела в кювет и перевернулась. Водитель скончался на месте ДТП. 27-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован.

Сотрудники полиции выяснили, что в августе прошлого года этого водителя лишали прав и подвергали административному аресту по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). В настоящее время специалисты определяют, был ли погибший пьян в момент совершения ДТП.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Скопине Рязанской области сгорел сарай

Два пожарных расчета тушили баню в Рязанской области

В гостинице в Рязани произошел пожар

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:40
Рязанцам напоминают: завтра Всемирный день защиты животных
17:10
В Рязани открылась выставка работ фотохудожников Рязани «Жатва»
17:08
Глава региона Николай Любимов поздравил учителей Рязанской области с профессиональным праздником
16:57
Губернатор Николай Любимов призвал региональных чиновников эффективно работать с коллегами из федерального центра в интересах Рязанской области
16:37
Шести муниципальным образованиям Рязанской области предоставят субсидии на реализацию программ повышения эффективности бюджетных расходов в 2017 году
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы