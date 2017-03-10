В Рязанской области легковушка столкнулась с коровой

ДТП произошло в субботу в 22.30 на 69 км автодороги «Клепики- Рязань» после моста через Оку, сообщает сайт УМВД России по области. Автомобиль «Лада калина», за рулем которого находилась 28-летняя женщина, сбил корову, которая шла по проезжей части. В результате ДТП женщина получила травмы. Медицинская помощь ей была оказана на месте происшествия. В автокресле на заднем пассажирском сидении находилась 3-летняя девочка. Она получила ушибы и ссадины.