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Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
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В Рязанской области легковушка столкнулась с коровой

15:20 / Происшествия

ДТП произошло в субботу в 22.30 на 69 км автодороги «Клепики- Рязань» после моста через Оку, сообщает сайт УМВД России по области. Автомобиль «Лада калина», за рулем которого находилась 28-летняя женщина, сбил корову, которая шла по проезжей части. В результате ДТП женщина получила травмы. Медицинская помощь ей была оказана на месте происшествия. В автокресле на заднем пассажирском сидении находилась 3-летняя девочка. Она получила ушибы и ссадины.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
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