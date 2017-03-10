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Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
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В «Живой библиотеке» рязанцы задали вопросы военному летчику и автостопщице

15:21 / Общество
Автор фото: Татьяна Клемешева | В «Живой библиотеке» рязанцы задали вопросы военному летчику и автостопщице
Фото: Татьяна Клемешева.

Очередная встреча с «живыми книгами» состоялась в центре детского творчества «Феникс». На входе посетители получали «читательские билеты», где записывали героев, с которыми хотели бы пообщаться. На каждую встречу отводилось по 20 минут, и гости могли задавать любые вопросы за чаепитием. Героями третьей «Живой библиотеки» стали военный летчик, девушка-хичхайкер, путешествующая автостопом по всему миру, экоактивистка, кришнаит и другие интересные люди.

Параллельно со встречами в холле центра проходили кинопоказ, книжный фримаркет и сбор вещей для инициативной группы «Спасибо за жизнь», волонтеры которой помогают бездомным животным. В финале вечера все желающие могли заполнить небольшие анкеты и рассказать, что впечатлило их больше всего и каких героев они хотели бы увидеть в следующий раз.

«Живая библиотека» – социальная акция, направленная на сближение людей и развенчание стереотипов. Каждый герой на время становится «живой книгой» и отвечает на вопросы о своем укладе жизни, вере, преодолении себя и других важных аспектах. Вход на встречи свободный. Следующая акция состоится в баре «Червячок» 29 октября, подробности можно будет узнать в группе ВКонтакте.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
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