Рязанцы подняли на приеме у Андрея Макарова проблему дороги к новой 75-й школе

В понедельник, 2 октября, депутат Госдумы от Рязанской области, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров провел личный прием граждан. Рязанцы пришли к парламентарию в региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева с вопросами по благоустройству дворов и дорог.

Житель областного центра Евгений Киселев обратил внимание на недоделку при благоустройстве двора дома №17 по улице Магистральной: без ремонта оставлен участок дороги, которая является проездом со стороны библиотеки №15. Присутствовавший на приеме и.о. заместителя главы администрации Рязани Владимир Луканцов пояснил, что стоимость вопроса – 700 тысяч рублей. Асфальтировать дорогу зимой нельзя, так что участок будет сделан в следующем году. Андрей Макаров пообещал проконтролировать исполнение.

Речь зашла также о соблюдении городской администрацией сроков работ по благоустройству. В частности, парламентарий напомнил о дворовой территории по улице Мервинской, дорожке на улицу Вишневую и участке под аркой на улице 2-е Бутырки, которые было обещано отремонтировать до 1 сентября. «Сроки, в которые обещали людям сделать ремонт, должны выдерживаться», – подчеркнул Андрей Макаров. Луканцов заверил, что работы на Вишневой и Бутырках будут завершены завтра. Депутат обещал приехать и посмотреть.

Жительница Дашково-Песочни Наталья Гореина подняла вопрос о строительстве проезда, тротуара и наружного освещения от улицы Песоченской до Васильевского проезда. Сейчас на этом участке протяженностью 243 метра – дорожные плиты с оголенной арматурой, ходить опасно. По словам Владимира Луканцова, дорога будет сделана в 2018 году. Также рязанка указала на проблему, с которой столкнулись учащиеся новой 75-й школы: детям, живущим в частном секторе, приходится добираться до школы по грунтовой дороге, идущей вдоль кладбища, и это единственный путь. C ситуацией поручил разобраться на прошедшем заседании областного правительства губернатор Николай Любимов. Городские власти планируют сделать дорожку в течение недели.

С предложением о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ к законодателю пришел представитель Рязанского областного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Андрей Жильцов. Он указал на проблему, беспокоящую ТСЖ, которые работают по упрощенной системе налогообложения. Сегодня платежи жильцов формально не подлежат налогообложению, однако на практике дело обстоит прямо противоположным образом. По мнению Андрея Макарова, дело здесь – в неправильных разъяснениях Минфина. Именно в финансовое ведомство он и обещал обратиться по решению данного вопроса.