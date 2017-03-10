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Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
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Рязанец завоевал «бронзу» на международном турнире в Хорватии по дзюдо

15:43 / Спорт

Как сообщает сайт регионального минспорта, с 29 сентября по 1 октября в Загребе (Хорватия) прошли соревнования очередного этапа международного турнира престижной серии Гран-при по дзюдо. За награды турнира боролись спортсмены из 47 стран мира, в том числе и из России.

В составе российской сборной в весовой категории до 73 килограммов выступил рязанец, воспитанник спортшколы «Родной край – спорт» Уали Куржев. Рязанец начал выступление с победы над представителем Хорватии, затем взял верх над соперником из Латвии, но в четвертьфинале уступил бразильцу. В первой схватке утешительного турнира Куржев проигрывал борцу из Японии, но тот грубо нарушил правила и был дисквалифицирован. В поединке за «бронзу» дзюдоист одолел Николу Гардашевича из Черногории. В итоге Уали Куржев стал обладателем бронзовой награды Гран-при.

Тренируется спортсмен под руководством заслуженного тренера Российской Федерации Константина Фофанова.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
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