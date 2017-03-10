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Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
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В Рязанской области проходят соревнования по летнему биатлону среди мастеров

15:45 / Спорт

Как сообщает сайт регионального минспорта, 30 сентября в биатлонном комплексе «Алмаз» в поселке Варские Рязанского района стартовало открытое первенство области по летнему биатлону среди мастеров.

В церемонии открытия соревнований приняли участие глава минспорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова, Заслуженный тренер России, главный тренер по резерву Александр Каснерович; вице-президент СВР, заслуженный тренер РФ, Заслуженный работник физической культуры РФ Вадим Мелихов; двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира по биатлону Анна Богалий; победитель и многократный призер этапов Кубка мира, многократный победитель Универсиад Андрей Маковеев.

Соревнования включали в себя масс-старт на 10 км с четырьмя огневыми рубежами и спринт 6 км с двумя огневыми рубежами. В них приняли участие спортсмены из Рязанской, Московской, Саратовской, Ульяновской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, республик Мордовии и Татарстана.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
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