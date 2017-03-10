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Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
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У двух жителей Рязанской области полицейские изъяли обрезы

15:51 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, полицейским стало известно о том, что 57-летний житель села Подлипки Касимовского района может незаконно хранить огнестрельное оружие. Стражи правопорядка провели проверку и установили, что мужчина с 2013 года хранил в тайнике в лесном массиве обрез ружья, пригодный для стрельбы. Оружие изъяли.

В незаконном владении оружием уличили и 45-летнего жителя поселка 3-й Километр Шацкого района. Под крыльцом его дома был обнаружен и изъят обрез охотничьего ружья ТОЗ 16 калибра.

Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.222 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия». Проводится расследование.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
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