Как сообщает сайт регионального управления МВД России, в выходные в регионе инспекторы ГИБДД выявили 35 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Два человека отказались пройти освидетельствование на состояние опьянения. Троих водителей ждет уголовная ответственность за повторное нарушение.
В выходные в Рязани выявили 35 нетрезвых водителей
15:54 02.10.2017 / Общество
Прошли профилактические рейды ГИБДД
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
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