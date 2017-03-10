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Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
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В выходные в Рязани выявили 35 нетрезвых водителей

15:54 / Общество
Прошли профилактические рейды ГИБДД

Как сообщает сайт регионального управления МВД России, в выходные в регионе инспекторы ГИБДД выявили 35 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Два человека отказались пройти освидетельствование на состояние опьянения. Троих водителей ждет уголовная ответственность за повторное нарушение.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
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