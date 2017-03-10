Руководитель одного из сельхозпредприятий Рязанской области задолжал работникам более 2 миллионов 620 тысяч рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Продресурс», сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По версии следствия, с ноября прошлого по февраль этого года гендиректор не выплатил заработную плату 55 работникам предприятия на общую сумму более 2 миллионов 620 тысяч рублей. При этом прибыль предприятие получало, а у самого «генерального» проблем с получением зарплаты не было. Кроме того, организация осуществляла платежи по кредитным обязательствам.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, в полном объеме возместил ущерб.

В настоящее время уголовное дело направлено мировому судье для назначения судебного штрафа.