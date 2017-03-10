Нити Арена
19:02 МСК
Вторник
03 / 10 / 2017
Выпуск № 173 (5460)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
142

Руководитель одного из сельхозпредприятий Рязанской области задолжал работникам более 2 миллионов 620 тысяч рублей

15:58 / Общество

Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Продресурс», сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По версии следствия, с ноября прошлого по февраль этого года гендиректор не выплатил заработную плату 55 работникам предприятия на общую сумму более 2 миллионов 620 тысяч рублей. При этом прибыль предприятие получало, а у самого «генерального» проблем с получением зарплаты не было. Кроме того, организация осуществляла платежи по кредитным обязательствам.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, в полном объеме возместил ущерб.

В настоящее время уголовное дело направлено мировому судье для назначения судебного штрафа.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В выходные в Рязани выявили 35 нетрезвых водителей

У двух жителей Рязанской области полицейские изъяли обрезы

В «Живой библиотеке» рязанцы задали вопросы военному летчику и автостопщице

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:40
Рязанцам напоминают: завтра Всемирный день защиты животных
17:10
В Рязани открылась выставка работ фотохудожников Рязани «Жатва»
17:08
Глава региона Николай Любимов поздравил учителей Рязанской области с профессиональным праздником
16:57
Губернатор Николай Любимов призвал региональных чиновников эффективно работать с коллегами из федерального центра в интересах Рязанской области
16:37
Шести муниципальным образованиям Рязанской области предоставят субсидии на реализацию программ повышения эффективности бюджетных расходов в 2017 году
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы