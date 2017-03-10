Как сообщает сайт регионального УМВД России, в пятницу сотрудники полиции в областном центре провели профилактический рейд по выявлению нарушений, связанных с управлением автомобилями с недопустимой тонировкой стекол. Инспекторы выявили порядка 30 нарушений.
Порядка 30 нарушений правил тонировки авто выявили в Рязани сотрудники полиции
15:59 02.10.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
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