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Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
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Порядка 30 нарушений правил тонировки авто выявили в Рязани сотрудники полиции

15:59 / Общество

Как сообщает сайт регионального УМВД России, в пятницу сотрудники полиции в областном центре провели профилактический рейд по выявлению нарушений, связанных с управлением автомобилями с недопустимой тонировкой стекол. Инспекторы выявили порядка 30 нарушений.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
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