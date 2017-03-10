Рязанцы встретятся с велопутешественником Нодаром Беридзе

Завтра, 3 октября, в Рязанском музее путешественников состоится встреча с известным грузинским путешественником Нодаром Беридзе, сообщает пресс-служба музея. В настоящее время Нодар Беридзе реализуют свой проект – «Путь мира». Он совершает многокилометровый одиночный велопробег по маршруту: Владивосток – Москва – Лиссабон – Тбилиси. Расчетное расстояние составляет более 40 тысяч километров. Стартовал пробег в октябре прошлого года на приморском острове Русский, финишировать путешественник планирует в Тбилиси в конце мая следующего года.

Начало встречи в 11.00.