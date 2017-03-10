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Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
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Рязанцы встретятся с велопутешественником Нодаром Беридзе

16:02 / Культура

Завтра, 3 октября, в Рязанском музее путешественников состоится встреча с известным грузинским путешественником Нодаром Беридзе, сообщает пресс-служба музея. В настоящее время Нодар Беридзе реализуют свой проект – «Путь мира». Он совершает многокилометровый одиночный велопробег по маршруту: Владивосток – Москва – Лиссабон – Тбилиси. Расчетное расстояние составляет более 40 тысяч километров. Стартовал пробег в октябре прошлого года на приморском острове Русский, финишировать путешественник планирует в Тбилиси в конце мая следующего года.

Начало встречи в 11.00.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
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