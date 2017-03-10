Губернатор Николай Любимов: «В отопительный сезон Рязанская область входит спокойно»

На прошедшей в правительстве области пресс-конференции губернатор Николай Любимов дал свою оценку началу отопительного периода. Глава региона сказал, что в отопительный сезон область входит спокойно, хотя и не без проблем. Сегодня, по словам губернатора, основные вопросы возникают не столько к работе тепловых пунктов и состоянию сетей, сколько касаются управляющих компаний.

– На управляющих компаниях сейчас лежит большая ответственность, – сказал Николай Любимов, имея в виду то, что именно управляющие должны заниматься наладкой внутридомовых систем отопления.

Губернатор рассказал, что в день к нему поступают по три-четыре сообщения об авариях на коммунальных системах в Рязанской области.

– Аварий, конечно, должно быть меньше, и мы над этим работаем, – заявил Николай Любимов.