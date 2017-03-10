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Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
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Рязанским картингистам вручили награды российских соревнований

16:17 / Спорт
Автоспортивный комплекс «Атрон» на три дня (29 сентября – 1 октября) стал ареной заключительной гонки сезона российский картинговой серии Rotax Max
Рязанским картингистам вручили награды российских соревнований

На трассе прошли соревнования в четырех классах мини-машин. Юные рязанские пилоты – Яков Соколов (дивизион «Rotax Max мини») и Федор Быконя («Rotax Max юниор»), досрочно завоевавшие награды по итогам сезона, в финишной гонке российского сезона по разным причинам участия не принимали, но без участия рязанского пилота соревнования не обошлись. В классе «DD2», в котором прошла «гонка поддержки», на старт вышел сотрудник АСК «Атрон» Роман Чамкин. Несколько лет назад Роман выступал в серии Rotax Max, но в сезоне-2017 это был его единственный старт. Дебют сезона получился совсем не комом: и в предфинале, и в финале рязанец финишировал вторым, уступив только серебряному призеру сезона-2017 Алексею Шелобанову из Москвы.

После завершения соревнований состоялась церемония награждения. Роману Чамкину вручили кубок и приз за второе место в гонке. Яков Соколов и Федор Быконя по итогам сезона поднялись на верхнюю ступеньку пьедестала почета в своих дивизионах, став обладателями кубков и путевок на Rotax Max Challenge Grand Final, который пройдёт в Португалии 4-11 ноября. Команда рязанского Ресурсного центра дополнительного образования (РЦДО), в которой вместе с рязанцами выступали и два юных пилота из Москвы, была награждена специальным кубком за победу в командном зачете серии.

Обладателями Grand Prix, прошедшего на рязанской трассе, стали Максим Туриев (Нижний Новгород) – в классе «Rotax Max Юниор», и Артемий Каменок из белорусского города Гомель – в классе «Rotax Max».

Фото Александра Кащеева

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
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