Газета «Рязанские ведомости» объявляет новый фотоконкурс – «РАБОТА МЕЧТЫ»!

Тебе надоел бесконечный поток унылых мемов про нелюбимую работу?

Гордишься своей профессией и считаешь ее самой востребованной?

У тебя работа мечты, и она приносит настоящее удовлетворение?

Тогда тебе – к нам!

Не важно, где ты трудишься – в больнице или школе, на стройке или заводе, в магазине или салоне красоты, в офисе или на транспорте, в кафе или автосервисе, на селе или в большом городе, являешься фрилансером или твой день подчинен строгому графику…

Покажи всем личным примером, что и в наше время можно быть патриотом своего дела, – выложи в альбом нашей группы ВК (vk.com/album-23616437_247579394) оригинальное фото себя на работе с хештегом #работамечты и кратким описанием, почему ты ее выбрал.

Герои самых интересных фотографий будут отмечены призами от наших спонсоров. А лучшие снимки мы опубликуем на страницах нашей газеты. Условие участия в конкурсе только одно – быть подписчиком группы «Рязанские ведомости» ВК.

ПОДАРКИ:

1) Две игры от магазина настольных игр Hobby Games (vk.com/hobbygames_ryazan),

2) макияж от визажиста Марии Дановской (vk.com/clubmarydan),

3) три приза от «Додо Пицца Рязань» (vk.com/dodo_ryazan),

4) два билета в кинотеатр «Малина» (vk.com/cinema_malina).

ИТОГИ: 3 НОЯБРЯ!!! БУДЕТ СЕМЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!