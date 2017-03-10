Губернатор Рязанской области Николай Любимов: «За расселенные дома несет ответственность муниципалитет»

На прошедшей в правительстве области пресс-конференции губернатор Николай Любимов прокомментировал проблему заброшенных домов, расселенных по госпрограмме как ветхие и аварийные. Отвечая на вопрос корреспондента «РВ», глава региона сказал, что такие строения действительно представляют собой опасность.

– Это ответственность муниципалитета, и он должен сносить пустующие дома за свои средства, – подчеркнул Николай Любимов.

По словам губернатора, если расселенный дом имеет историческую ценность, является памятником архитектуры, то муниципалитет обязан найти для него инвестора, который взял бы на себя обязательства по сохранению и реконструкции здания. Пока идет поиск инвестора, местная власть должна позаботиться об охране дома.

Напомним, недавно в Касимове произошел пожар. Загорелись расселенные деревянные дома, огонь с них перекинулся на дома жилые.