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Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов: «За расселенные дома несет ответственность муниципалитет»

16:50 / Власть
Автор фото: Дмитрий Осинин | Губернатор Рязанской области Николай Любимов: «За расселенные дома несет ответственность муниципалитет»
Фото: Дмитрий Осинин.

На прошедшей в правительстве области пресс-конференции губернатор Николай Любимов прокомментировал проблему заброшенных домов, расселенных по госпрограмме как ветхие и аварийные. Отвечая на вопрос корреспондента «РВ», глава региона сказал, что такие строения действительно представляют собой опасность.

– Это ответственность муниципалитета, и он должен сносить пустующие дома за свои средства, – подчеркнул Николай Любимов.

По словам губернатора, если расселенный дом имеет историческую ценность, является памятником архитектуры, то муниципалитет обязан найти для него инвестора, который взял бы на себя обязательства по сохранению и реконструкции здания. Пока идет поиск инвестора, местная власть должна позаботиться об охране дома.

Напомним, недавно в Касимове произошел пожар. Загорелись расселенные деревянные дома, огонь с них перекинулся на дома жилые.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
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