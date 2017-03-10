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Главная страница / Рязанские новости / 03 октября 2017 года
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В отделении поликлиники №2 в Рязани появится физиотерапевтическое отделение

16:58 / Здоровье
Будут открыты стоматологический, процедурный и прививочный кабинеты

Как сообщает сайт регионального минздрава, в городской поликлинике №2 идет второй этап ремонта и реконструкции помещений, находящихся на ул. Керамзавод, 25. Помещения ранее принадлежали городской поликлинике №13, которая впоследствии стала структурным подразделением поликлиники №2.

Как рассказал главный врач поликлиники Олег Нагибин, для оказания медицинской помощи на более качественном и доступном уровне, помещения будут реконструированы и оборудованы. Согласно всем санитарным нормам здесь оборудуют кабинеты для приема взрослого населения. «Тут будет располагаться физиотерапевтическое отделение, откроются стоматологический, процедурный и прививочный кабинеты», – сообщил Нагибин.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 02 октября 2017 года
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